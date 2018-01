Lula volta ao Sírio-Libanês para exames de rotina O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se submeteu, na manhã deste sábado, 15, a exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do Instituto Lula, trata-se de um check-up que faz parte do programa de controle que o ex-presidente faz desde que teve câncer na laringe, em 2011.