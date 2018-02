Lula volta a MG para lançar PAC das cidades históricas

O objetivo do programa a ser lançado em Minas, conforme o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Luiz Fernando de Almeida, é criar uma política pública permanente visando ao desenvolvimento econômico destas cidades.

O programa será implantado a partir deste ano, com a destinação de R$ 140 milhões a 32 cidades históricas. O orçamento total prevê a aplicação de R$ 250 milhões por ano pelos próximos quatro anos, a partir de 2010, e poderá incluir 173 cidades históricas localizadas em diversos Estados.

Os investimentos serão estabelecidos a partir dos planos de ação definidos pelas prefeituras das cidades históricas. Segundo Almeida, o PAC é uma extensão do Programa Monumenta, que contou com investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e cujas obras serão concluídas até o final de 2010.

Oposição

O roteiro de Lula na visita ao São Francisco, que contou com a presença da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata do PT à Presidência, vem sendo alvo de uma série de questionamentos pelo DEM e pelo PSDB, que devem protocolar representação contra o presidente e a ministra no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para os partidos de oposição, a viagem da semana passada foi campanha eleitoral disfarçada e fora do período eleitoral. A assessoria de imprensa da Casa Civil ainda não confirmou a participação da ministra nos compromissos desta semana em Minas.