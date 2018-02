Lula volta a dizer que vai eleger sucessor na Presidência O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um discurso inflamado na posse na nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, disse que elegerá seu sucessor à Presidência. "Eu vou fazer a minha sucessão neste País. E vamos eleger uma pessoa da nossa confiança, para dar seqüência a tudo o que fizemos, para gerar mais empregos que eu e para tratar o trabalhador até melhor do que eu", afirmou Lula, que foi muito aplaudido pelas centenas de sindicalistas que participavam do evento. Em seu discurso, o presidente afirmou que "achamos petróleo que não acaba mais" e garantiu que uma parte dos recursos obtidos com o produto vai para a educação e a outra parte vai ser destinada "a ajudar os pobres deste País". Lula disse que sua participação na posse da nova diretoria não era seu primeiro ato político de apoio a candidatos petistas a prefeito, porém o candidato à prefeitura de São Bernardo, ex-ministro Luiz Marinho, dividiu o palco com Lula e outros sindicalistas. Marinho, assim como Lula, foi presidente do mesmo sindicato. Em seu discurso, Lula teceu elogios a Marinho, qualificando-o como um dos melhores articuladores e negociadores que o tradicional sindicato já teve. A candidata à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, também esteve na cerimônia, mas não subiu ao palco com os sindicalistas. Lula disse que terá imenso prazer em participar da campanha de Marinho e Marta. Luiz Marinho está em terceiro lugar nas pesquisas para a prefeitura de São Bernardo do Campo atrás de Orlando Morando (PSDB) e de Alex Manente (PPS). Há mais de 20 anos o Partido dos Trabalhadores não elege um prefeito na cidade que é seu berço histórico. Maurício Soares, do partido, foi eleito para o cargo no final da década de 80. De lá para cá o PT não conseguiu eleger mais ninguém. A posse da nova direção aconteceu na Associação de Trabalhadores da Ford, em São Bernardo, na Grande São Paulo, onde foi oferecido um churrasco aos participantes.