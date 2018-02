Lula volta a defender cultura da paz entre nações

"O Brasil aposta no entendimento, e somente o diálogo é que vai fazer com que a gente cale o barulho das armas." Lula repetiu haver "milhões de razões para que se construa a paz e "não existir uma única razão que justifique a guerra". Por isso, afirmou, o Brasil aposta na paz, no diálogo, acredita na relação fraterna entre os Estados e entre os povos. Do encontro no Rio participaram vários chefes de Estado e representantes de cem países. Os dois primeiros fóruns da Aliança das Civilizações foram na Espanha e na Turquia.

Seleção

Lula se disse esperançoso com a seleção brasileira de futebol, que esteve em Brasília antes de embarcar para a África do Sul, onde disputa a Copa do Mundo. Sobre as críticas à escalação, afirmou que o Brasil tem 190 milhões de técnicos, mas a hora é de "todo mundo estar unido, torcendo para a seleção brasileira ser campeã do mundo mais uma vez".

Para Lula, o técnico Dunga "convocou o que temos de melhor jogando nesse momento", "um time coeso", "não é um time das grandes individualidades, mas é um time de trabalho em conjunto". Lula contou que vai à África para um compromisso oficial e pretende ficar para ver a final da Copa.