Lula volta a criticar legislação eleitoral O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta quarta-feira a legislação eleitoral, desta vez queixando-se da impossibilidade de efetuar contratações após o dia 30. Ao discursar na solenidade em comemoração aos 20 anos da siderúrgica Açominas, do Grupo Gerdau, em Ouro Branco (MG), o presidente, já oficializado como candidato à reeleição pelo PT, alegou que as restrições impostas pela lei eleitoral brasileira impedem o governante de exercer sua função. "O Brasil é o único país que as eleições impedem que a gente governe", reclamou Lula, ao comentar uma reivindicação feita durante a cerimônia pelo presidente do Clube dos Empregados da Açominas, Marco Antônio Pepino - que disse que a empresa cedeu uma área na região e solicitou o empenho do governo para a construção no local de uma extensão da Universidade Federal de São João del Rey. O presidente afirmou que ligou para o ministro da Educação, Fernando Haddad, e explicou o projeto. "Já me falaram que dezenas de ônibus saem daqui, de macacão e tudo e vão estudar", observou, prometendo que o ministro irá "mandar fazer" uma vistoria na área. Mas deixou claro: "Este ano não é possível fazer", disse, lamentando o fato. "Obviamente que não dá para fazer isso até amanhã porque teria medida provisória e teria de contratar gente e depois do dia 30 não pode contratar mais ninguém, é proibido por lei". Lula já havia criticado a legislação eleitoral que impede a liberação de dinheiro da União para prefeituras e Estados a partir do dia 30 de junho. E também contestou a proibição pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de reajuste salarial dos servidores públicos, acima da recomposição, no período de 180 dias antes das eleições até a posse dos eleitos. Na terça-feira, depois de reclamar da impossibilidade de novas contratações, ele procurou ponderar. "É assim para todo mundo não é só para mim. Então eu não tenho que me queixar". No seu discurso, o presidente voltou a acusar "descaso" histórico com a educação no Brasil. "Até outro dia no País quando se falava em educação, se falava em gasto", afirmou. Impostos Ao anunciar um investimento total de US$ 1,5 bilhão na unidade siderúrgica para a ampliação da capacidade instalada, de 3 para 4,5 milhões de toneladas de aço, o presidente do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter, reclamou que 30% deste montante, ou US$ 450 milhões, refere-se ao pagamento de impostos - sendo que apenas 60% é recuperável. "Eu não me conformo hoje com a vivência empresarial que temos que o Brasil continue cobrando impostos para quem quer investir, produzir e gerar empregos", afirmou o empresário. Antes, em entrevista, ele havia classificado a situação como uma "estrutura tipicamente medieval". Lula concordou com Gerdau e disse que o governo está tentando encontrar um meio de desonerar os investimentos. "Por enquanto, o que nós podemos fazer é discutir parte federal que não é a maior parte. A maior parte dos impostos são os impostos estaduais", salientou. "Nós não podemos cobrar do investimento, isso já tem quase que uma massa crítica formada dentro do governo e nós precisamos fazer com que essa massa crítica perpasse os governos dos estados, os prefeitos". O presidente observou, contudo, que a medida não pose ser adotada na "base do rompante". "Porque cada vez que o Estado deixa de receber de um lado ele precisas criar as condições de sobreviver sem aquele dinheiro". Na visita á Açominas, Lula conheceu uma linha de laminação de aço. Acompanhado de três ministros - Patrus Ananias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Luiz Dulci (Secretaria Geral), Walfrido dos Mares Guia (Turismo) -, do prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, e de representantes da direção do Grupo Gerdau, ele cumprimentou e brincou com funcionários. Durante a solenidade, foi agraciado com o troféu "Forneiro" oferecido pela entidade que representa os trabalhadores da siderúrgica. Publicidade As críticas de Lula à legislação eleitoral aconteceram no mesmo dia em que o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a, decisão do presidente da corte, Marco Aurélio Mello, que proíbe o governo de fazer publicidade institucional do programa de saúde bucal Brasil Sorridente. Os ministros que integram o TSE concluíram que, nos três meses que antecedem as eleições, apenas podem ser veiculadas propagandas oficiais em casos de urgência, como em situações de calamidade pública. A regra foi criada para garantir a igualdade de condições entre os candidatos. Segundo os ministros, a divulgação do programa Brasil Sorridente não se enquadrada nesses casos.