Lula volta a criticar imprensa e diz que não está lendo jornais

NATAL - Durante passagem por Natal, o presidente Lula voltou a fazer críticas à imprensa e avaliar que "não há notícia negativa que faça o povo acreditar".

"A imprensa fala muito mal de mim. Agora a imprensa está falando tão bem que eu não leio", destacou o presidente enquanto fazia balanço de como o Brasil atravessou a crise econômica em 2009. Ele observou que a estatística ao final do ano passado apontou um aumento do consumo das classes D e E do Nordeste enquanto há uma redução do consumo das classes A e B do Sudeste. "Quem era mais pobre foi às compras. Aliás, o povo pobre foi ao shopping, olha que chique".