Lula volta a Brasília para comandar articulações finais

BRASÍLIA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a Brasília nesta manhã para comandar as articulações finais dos governistas horas antes do início da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Os governistas se esforçam nesta manhã para garantir que a oposição não consiga os 342 votos necessários para que o processo de afastamento siga ao Senado. A sessão plenária na Câmara está marcada para as 14h. A expectativa é de que Lula acompanhe a votação em Brasília.

Depois de passar quatro dias negociando o apoio de parlamentares para derrubar a admissibilidade do impeachment, Lula deixou no fim da tarde de sábado, 16, e passou a noite em São Paulo. De acordo com interlocutores do ex-presidente, Lula fez uma avaliação otimista das negociações às vésperas da votação pelo plenário da Câmara dos Deputados sobre o impedimento da presidente Dilma Rousseff.

Segundo interlocutores, Lula cogitou a possibilidade de participar do ato contra o impeachment no Vale do Anhangabaú, o que não deverá acontecer se o ex-presidente permanecer em Brasília até o fim da votação.

Na manhã de sábado, ainda em Brasília, Lula discursou rapidamente a um grupo com algumas centenas de militantes pró-Dilma, ligados a movimentos socais, acampados no entorno de um ginásio poliesportivo em Brasília.

Partidos de oposição anunciaram no sábado que iriam protocolar representação na Procuradoria da República no Distrito Federal solicitando abertura de inquérito policial e decretação de medida cautelar de busca e apreensão de eventuais provas no hotel em que Lula estava hospedado em Brasília. Os tucanos querem investigar suposta compra de votos contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff.