Lula visitará cinco países na África na próxima semana O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará visita a cinco países africanos - Burkina Fasso, Congo, África do Sul, República Democrática do Congo e Angola - no período de 15 a 19 de outubro, procurando mostrar o programa do álcool e levar tecnologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para desenvolver a produção agrícola naquele continente. No programa "Café com o Presidente" desta semana, Lula anunciou que a Embrapa poderá abrir um escritório em Gana e, como a África tem um território um pouco parecido com Região Centro-Oeste brasileira, possivelmente a empresa possa contribuir junto com os especialistas africanos, ajudando a formar mais pesquisadores, "para que se transforme as regiões que parecem com o Centro-Oeste brasileiro numa região altamente produtiva na África", disse Lula. Na África do Sul, o Lula participará, no dia 17 de outubro, da II Cúpula do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (Ibas), juntamente com o presidente sul-africano, Thabo Mbeki, e com o primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh.