Lula visita obras em Goiás O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou obras de duplicação da BR 060, que liga Brasília a Goiânia, no trecho onde será feita a mudança do traçado das sete curvas, que vão se transformar em três, em Santo Antônio Descoberto (GO). O objetivo é diminuir o número de acidentes. A rodovia faz parte do corredor de escoamento entre o Centro-Oeste e os portos de Santos e Paranaguá. A obra de retificação do traçado da rodoviária está orçada em R$ 9 milhões. E a previsão é de que ela seja concluída em 30 de junho. O trecho, segundo o superintendente Regional do Departamento Nacional de Infra-estrutura dos Transportes, Riumar Santos, faz parte de um total de 200 quilômetros cujas obras foram iniciadas em 2000, mas interrompidas logo depois por causa de denúncias de superfaturamento, apontadas pelo TCU. As denúncias porém, foram revistas, porque o que havia sido questionado foi esclarecido. As obras, porém, foram retomadas somente no primeiro semestre do ano passado.