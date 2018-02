Lula visita obras e premia alunos hoje no Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre hoje, no Rio, uma maratona de eventos que mistura visita a obras de unidades industriais, inauguração de posto de saúde e premiação de alunos que se destacaram numa competição de matemática. No dia 7 de março ele deve voltar ao Rio para vistoriar as obras de urbanização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na Rocinha. Lula tem intensificado suas visitas ao Estado desde a eleição do governador Sérgio Cabral (PMDB). As obras da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) que o presidente visitará hoje no distrito industrial de Santa Cruz têm investimento previsto de US$ 3,4 bilhões - 90% da alemã Thyssen Krupp e 10% da brasileira Vale. A conclusão está prevista para o ano que vem. Quando estiver em operação, a CSA deverá ter 3,5 mil empregados. De Santa Cruz, Lula seguirá para a inauguração da expansão da fábrica de pneus da Michelin no bairro vizinho de Campo Grande, com investimentos de R$ 200 milhões. A nova unidade terá capacidade de produzir 40 mil toneladas de pneus por ano com 400 novos empregos. No mesmo bairro, inaugura a 5ª Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do governo estadual. Depois de almoço com Cabral, Lula participará da premiação dos 300 alunos que conquistaram medalhas de ouro nas Olimpíadas de Matemática. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo