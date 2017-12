Lula visita obras de hospital em Guarulhos O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou na manhã desta sexta-feira ao campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em Guarulhos, onde ocorrerá a cerimônia de entrega das obras da primeira fase do Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso. O hospital funciona há cerca de três meses, recebeu investimentos de R$ 23,8 milhões e deve ser concluído em 2008. Segundo informações da Presidência da República, o hospital deve beneficiar 500 mil pessoas da região. Lula chegou ao local com uma hora de atraso, acompanhado do ministro da Saúde, Agenor Álvares, do senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e do prefeito de Guarulhos, Elói Pietá (PT), entre outras autoridades. Após discursar para a comunidade que participa do evento, o presidente deve se dirigir à base aérea de Guarulhos, no Aeroporto de Cumbica, onde terá audiência com um dos fundadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) Nicholas Negroponte e fará a entrega dos 50 primeiros computadores dos alunos do programa Um Computador por Aluno (UCA).