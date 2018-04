Lula visita obras de hidrelétrica em RO, sem Dilma O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou na tarde de hoje o canteiro de obras da usina hidrelétrica de Santo Antonio, no Rio Madeira, em Rondônia. Ao contrário do que havia informado a Secretaria de Imprensa da Presidência da República, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, não acompanhou o presidente na visita à capital, Porto Velho. De acordo com a agenda da ministra, divulgada pela Casa Civil, Dilma está em Brasília, em despachos internos. Lula não fez nenhum discurso no canteiro de Santo Antonio. Apenas assistiu a um vídeo institucional e ouviu uma breve exposição do presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht. O executivo lembrou das dificuldades para que o projeto saísse do papel e disse que "nunca um projeto recebeu tanta atenção de um presidente da República e de seus ministros". O resultado dessa dedicação, segundo o executivo, é que as usinas do Rio Madeira estão sendo concluídas e com os pesados investimentos na região, Rondônia está fora da crise que atinge o mundo. Depois da cerimônia, Lula foi ao mirante para ver o trabalho de preparação do leito do Rio Madeira para a futura construção da barragem. A comitiva presidencial foi na tarde desta quinta-feira em direção ao centro de Porto Velho, onde Lula visitará o projeto Acreditar, criado pela Odebrecht para capacitar trabalhadores que vão trabalhar na usina de Santo Antonio.