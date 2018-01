Lula visita obra no Maracanã e elogia Sérgio Cabral

Em meio a um conflito entre o PMDB e o PT do Rio, por causa da eleição estadual de 2014, Lula procurou amenizar a crise e elogiou o governador Sérgio Cabral. "Os moradores das favelas do Rio começaram a ser tratadas como seres humanos. Os pobres passaram a ter acesso a coisas que só os ricos tinham. O Brasil está melhorando a cada dia", disse Lula no discurso.

O ex-presidente também elogiou Cabral por ter dialogado com os operários da obra do Maracanã, que ameaçavam fazer greve, mas desistiram depois de ter parte das reivindicações atendida. "Não é qualquer governador no Brasil que tem liberdade para vir aqui, sem segurança, no meio dos trabalhadores, conversar com vocês", disse Lula, que rejeitou as avaliações pessimistas sobre a preparação para a Copa de 2014. "Até há seis meses a gente ouvia dizer ''a Copa do Mundo vai ser um fracasso, o Brasil não está preparado''. Eu digo: nunca mais ousem duvidar da capacidade dos trabalhadores da construção civil desse País, que vão construir os melhores estádios", discursou o ex-presidente.

Lula prometeu assistir ao jogo de reabertura do estádio, entre Brasil e Inglaterra, em junho, e aplaudir os trabalhadores. A visita de Lula, Cabral e do vice-governador, Luiz Fernando Pezão, não foi divulgada pelas assessorias do governo do Estado e do Instituto Lula.