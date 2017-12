Lula visita municípios de Goiás O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta manhã para os municípios goianos de Ceres e Santo Antonio do Descoberto. Em Ceres, Lula visitará a Escola Agrotécnica Federal e o Hospital São Pio X. Logo depois, ele segue para Santo Antonio do Descoberto para inspecionar obras de duplicação e restauração da BR 060, rodovia que liga Brasília a Anápolis. Ao final da inspeção, previsto para 14h55, Lula embarca de helicóptero para Brasília. Às 14h45, Lula já estará no Palácio do Planalto onde receberá às 16 horas o ministro da secretaria-geral da Presidência, Luiz Dulci.