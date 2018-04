Lula visita José Alencar no Hospital Sírio Libanês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o vice-presidente, José Alencar, na manhã deste sábado, 7, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Alencar continua internado após passar por uma cirurgia para a retirada de câncer. Lula, que estava acompanhado pela primeira-dama, dona Marisa, disse que Alencar está bem, segundo informação da assessoria de imprensa da Presidência. A visita durou uma hora, das 9h50 às 10h50. Veja também: Recuperação de Alencar surpreende médicos, diz filho Lula deixou o hospital, de helicóptero, sem falar com a imprensa, seguindo em direção a São Bernardo, onde passará o final de semana em casa, com a família. O presidente deve voltar para Brasília na noite do domingo. Em instantes, médicos do Sírio Libanês devem informar à imprensa detalhes sobre o estado de saúde do vice-presidente. O vice-presidente luta contra o câncer desde 1997 e já passou por diversas cirurgias, a anterior foi em setembro do ano passado. Alencar, submetido a uma cirurgia para retirada de tumores no dia 25 e janeiro, deixou na última quinta a Unidade Crítica Coronariana e foi transferido para um apartamento. Ele saiu da UTI na segunda-feira. Na cirurgia a que Alencar se submeteu, considerada de alta complexidade, foi retirada uma porção do intestino delgado, uma parte do intestino grosso e dois terços do ureter (canal que leva a urina do rim à bexiga), comprometidos pelo tumor. O ureter foi substituído por uma parte do intestino delgado. A operação durou 17 horas.