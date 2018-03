Lula visita José Alencar em hospital em São Paulo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou na tarde desta terça-feira, 27, ao Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, para visitar o vice-presidente, José Alencar, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após uma cirurgia de quase 18 horas para a retirada de tumores. Lula entrou pela garagem do prédio e não falou com a imprensa. Alencar foi submetido ao procedimento cirúrgico na manhã de domingo. De acordo com boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira pela assessoria do hospital, o quadro do vice-presidente é estável. Ele respira com ajuda de aparelhos e mantém todos os sinais vitais normais, inclusive com bom funcionamento do rim.