Lula visita José Alencar em hospital de São Paulo

A visita durou cerca de 1h15 e foi acompanhada por familiares do ex-vice-presidente. Bem-humorado, Alencar relembrou momentos da gestão passada e comentou sobre o atual governo, destacando o desempenho da presidente Dilma Rousseff à frente do cargo. "Foi uma conversa entre amigos", classificou o ex-chefe de gabinete de Alencar, Adriano Silva.

O estado de saúde do ex-vice-presidente segue estável. Ontem, Alencar foi submetido a uma diálise e, segundo a equipe médica, recuperou-se de um quadro de peritonite, infecção na membrana que protege a cavidade abdominal. O último boletim médico sobre o estado de saúde do paciente, divulgado no dia 21 de fevereiro, informou que Alencar "evolui satisfatoriamente", com quadro clínico estável, mas ainda delicado.