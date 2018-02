Lula visita Fidel Castro em Cuba na próxima semana O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja na próxima semana à Guatemala, onde participa da posse do presidente Álvaro Colón, e a Cuba, para visita ao líder Fidel Castro, afastado do poder por questões de saúde. Lula estará na segunda-feira na Guatemala e no dia seguinte em Cuba, segundo informação da Presidência. Será sua primeira viagem internacional este ano. O presidente brasileiro pretendia ir a Havana em novembro, mas adiou a viagem para aguardar a finalização de acordos bilaterais que vai assinar com o governo cubano. Desde que assumiu a Presidência, esta será a segunda visita de Lula a Havana. A anterior foi em setembro de 2003, em seu primeiro ano de mandato, quando assinou com Fidel protocolos de cooperação nas áreas financeira, agrícola e de saúde e turismo. Aos 81 anos, Fidel está há quase um ano e meio afastado do poder, depois de uma doença no intestino guardada em sigilo, que o obrigou a transferir a administração do país a seu irmão Raúl Castro. O futuro político de Fidel deve ser esclarecido em março, quando a nova legislatura do Parlamento decidir se o reelege ou não presidente do Conselho de Estado, cargo que ocupa há mais de 30 anos. Ele chegou ao poder com a revolução de 1959. O presidente venezuelano Hugo Chávez tem sido o mais frequente visitante do líder cubano. Em 2003, Fidel disse que a visita de Lula havia sido a melhor que já havia recebido. (Reportagem de Carmen Munari; edição de Cláudia Pires)