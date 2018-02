Lula visita estandes na Fenatran em São Paulo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou no início da noite uma visita de cerca de 30 minutos aos estandes da Fenatran - Salão Internacional do Transporte, no Anhembi, em São Paulo, sem falar com a imprensa. Ele deve discursar ainda hoje, na abertura oficial da feira. O presidente da República teve a companhia do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Jackson Schneider, e dos ministros da Previdência, Luiz Marinho, do Desenvolvimento, Miguel Jorge, e da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins, além do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho.