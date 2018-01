Lula visita Complexo do Alemão em clima de campanha

O presidente Lula destacou a parceria entre União, Estado e município e disse que Sérgio Cabral "tem mais quatro anos de mandato". "Já governei com outro governador (do Rio). Quando os governantes não se entendem, quem quebra a cara é o povo pobre", discursou Lula, que elogiou ainda o prefeito Eduardo Paes (PMDB) e disse: "graças a Deus mudamos o prefeito ano passado. Agora as coisas andam que nem carro de Fórmula 1 e não que nem fusquinha".

Cabral chamou o presidente Lula de "artilheiro" e usou a mesma expressão do presidente que causou polêmica há duas semanas durante visita ao Maranhão. "O presidente Lula que já pisou na merda sem saneamento, que já andou desempregado, teve vida igual ou pior que vocês. O poder não subiu à cabeça dele e por isso ele tem 80% de popularidade", discursou Cabral.

O presidente, o governador e a ministra participaram da entrega das chaves de 192 apartamentos que serão ocupados por moradores da comunidade do Alemão e fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A ministra, em rápido discurso, chamou a atenção para a nova vida que cada um terá a partir do ano que vem. "Quando a gente vê as coisas realizadas fica com essa alegria no coração. Um feliz natal e também um ano novo de cabeça erguida, morando em condições dignas", desejou Dilma.

A ministra fez uma referência especial às mulheres "que têm grande responsabilidade de manter as famílias unidas e garantir que nossos filhos não sejam presas fáceis da droga". Do Complexo do Alemão o presidente segue para Manguinhos, onde visitará outras obras do PAC.