Lula visita Alencar e tira fotos com crianças O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o hospital Sírio Libanês, onde permaneceu por uma hora e visitou o ex-vice-presidente José Alencar. Lula estava acompanhado do presidente do Senado, José Sarney, e não concedeu entrevista à imprensa. Segundo o deputado estadual, Adriano Diogo (PT-SP), Lula também visitou no terceiro andar do hospital o ex-ministro Luiz Gushiken e a esposa do ex-ministro da Justiça, José Gregori, Maria Helena. "Lula causou uma comoção dentro do hospital pois muitas pessoas que estavam em vários quartos nos andares por onde ele passava queriam vê-lo, abraçá-lo e cumprimentá-lo", disse o deputado.