Lula viajará para Cuba e Venezuela na próxima semana Após uma semana tentando conter a crise causada pela evolução patrimonial do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará na próxima semana para Cuba e Venezuela. Antes da visita ao amigo venezuelano Hugo Chávez e do provável encontro com Fidel Castro, ex-presidente cubano, Lula fará uma escala nas Bahamas, onde vai palestrar para a Elektra, empresa do grupo empresarial mexicano Salinas.