Lula viaja nesta sexta para 10 dias de férias no Guarujá O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve embarcar nesta sexta-feira, no final da tarde, para São Paulo, onde aproveitará suas férias de dez dias em uma praia do Guarujá, litoral sul. Lula e a primeira-dama, Marisa Letícia, ficarão hospedados no quartel da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, no Morro do Monduba, onde está instalado o Forte dos Andradas. Nesse período, o Palácio do Planalto ficará sob o comando do vice, José Alencar. O local, que é de uso restrito das Forças Armadas, foi escolhido por razões de segurança. Outra opção do presidente era Aratu, próximo de Salvador, e na Restinga da Marambaia, próxima do Rio. O destino escolhido por Lula fica na praia do Guaiúba e está numa extensa área de preservação da Mata Atlântica. O forte, projetado em 1934, foi o último a ser construído no Brasil, sendo concluído em 1942, na época da Segunda Guerra Mundial. No rastro de Lula, vários ministros também vão aproveitar esse começo de ano para descansar, entre eles, Guido Mantega (Fazenda), Dilma Rousseff (Casa Civil), Sérgio Rezende (Ciência e Tecnologia) e Márcio Thomaz Bastos (Justiça).