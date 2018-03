Lula veta atuação de Dilma em palanques, exceto no RS O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou hoje à chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que não suba em palanques de candidatos no primeiro turno das eleições municipais. Lula abriu uma única exceção, o Rio Grande do Sul, onde Dilma construiu a carreira política. Segundo informaram fontes governamentais, ela não gostou da ordem e alegou ter vários convites para aparecer em campanhas, principalmente de candidatos do PT. O presidente argumentou, porém, que Dilma precisa se preservar por ser o primeiro alvo da oposição para atingir o governo, pois é o nome favorito dele à sucessão, em 2010. Articulador político da administração federal, o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, também ficará longe dos palanques, participando de comícios apenas em Pernambuco, Estado natal. Todos os outros ministros foram liberados por Lula a viajar nos fins de semana e apoiar os candidatos que bem entenderem, tomando cuidado, porém, para não provocar "fraturas" na base aliada do Poder Executivo. A conversa entre o presidente e a chefe da Casa Civil ocorreu no fim da reunião de coordenação política do Executivo, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, Lula cobrou a divulgação da chamada "agenda positiva" da Presidência da República e dos investimentos e obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que teria o objetivo de neutralizar notícias negativas sobre alta dos juros e aumento da inflação.