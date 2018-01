Lula venceria no primeiro turno com ou sem PMDB, diz pesquisa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria no primeiro turno, segundo pesquisa Ibope feita para a TV Globo e divulgada nesta quinta-feira no Jornal Nacional. Ele tem 48% contra 18% do pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB) no cenário com candidato do PMDB e 48% a 19%, sem ele. Na pesquisa Ibope anterior, feita em março, Lula vencia Alckmin (que ainda estava no governo de São Paulo) por 43% a 19%, na lista com o ex-governador Anthony Garotinho, e por 46% a 22%, na lista com o governador Germano Rigotto (RS), como candidatos do PMDB. Valendo a ressalva de que as comparações entre as duas pesquisas não têm precisão técnica, a nova pesquisa parece indicar uma relativa estabilidade nos números de Lula e Alckmin, com ligeira tendência de alta no porcentual de votos de Lula. Numa simulação de segundo turno - que matematicamente não ocorreria, já que Lula ganharia no primeiro - o presidente mais uma vez venceria por 53% a 31%. Embora tecnicamente as duas pesquisas não sejam comparáveis - a atual tem o senador Pedro Simon como candidato do PMDB, enquanto a anterior tinha outros nomes - na rodada CNI/Ibope de março Lula batia Alckmin num hipotético segundo turno por 49% a 31%. Na pesquisa divulgada hoje, a senadora Heloísa Helena (PSOL) aparece como terceira colocada nos dois cenários de primeiro turno, com 5% no primeiro e 6% no segundo; o senador Pedro Simon (PMDB) e o deputado Enéas Carneiro (Prona) somam 2% e o deputado Roberto Freire (PPS), que já retirou sua candidatura, tem 1%. A pesquisa Ibope/TV Globo entrevistou 2.002 eleitores e em 140 municípios, entre os dias 28 e 31 de maio e tem margem de erro de 2,0 pontos porcentuais. O Ibope perguntou aos entrevistados sobre a avaliação do desempenho do presidente Lula: 58% afirmaram que aprovam, 36% desaprovam e 7% não sabem ou não responderam. Já em relação à avaliação do governo, 7% responderam que consideram ótima, 31% boa, 41% regular , 8% ruim, 11% péssima e 1% não soube ou não opinou. Este texto foi alterado às 21h17, com o acréscimo de informações