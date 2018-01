Lula venceria Alckmin no 1º turno, diz Vox Populi O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vence no primiero turno na pesquisa Vox Populi, publicada na edição desta semana da revista Carta Capital, em três diferentes cenários. Lula tem 49% das intenções de votos, ante 23% do tucano Geraldo Alckmin em dois cenários. No primeiro deles, o senador Pedro Simon (RS) aparece como o candidato do PMDB à Presidência, com 1% das intenções de votos. No outro cenário, o PMDB não tem candidato. No terceiro cenário, com a inclusão de Anthony Garotinho (PMDB), que desistiu de sua pré-candidatura, Lula teria 47% das intenções, contra 21% de Alckmin, enquanto o ex-governador do Rio teria 6% - ficando com a terceira colocação que, nos outros dois cenários, é ocupada pela senadora Heloísa Helena (PSOL), com 6%. Nos três cenários, não há mudanças significativas na colocação dos candidatos após o terceiro lugar. Após Heloisa Helena ou Garotinho em terceiro lugar, a ordem de classificação dos candidatos é a seguinte: Enéas (Prona), Roberto Freire (PPS) e Cristovam Buarque (PDT), sendo que o primeiro recebe 2% das intenções de votos em todos os cenários. Os outros dois candidatos têm, cada um, 1% das intenções em todos os cenários. José Maria Eymael(PSDC) não recebeu pontuação na pesquisa. Ao detalhar os resultados da pesquisa Vox Populi, Carta Capital afirma que Lula vence Alckmin por 57% a 18% entre os eleitores com instrução até a quarta série do ensino fundamental e por 62% a 9% entre aqueles que têm renda familiar de até um salário mínimo. Em contrapartida, Alckmin supera Lula de 39% a 35% entre os brasileiros que ganham acima de dez salários mínimos. A pesquisa mostra também que Lula ganha a disputa nas regiões brasileiras mais pobres. Tem, por exemplo, 66% dos votos no Nordeste, onde o ex-governador de São Paulo tem 11%. No Centro-Oeste, Lula recebeu 49%, enquanto Alckmin tem 23%. No Sul e Sudeste, a disputa é mais equilibrada. No Sudeste, Lula recebeu 40% das intenções e Alckmin, 30%. O eleitor também foi indagado sobre o desempenho do governo Lula em diversas áreas de atuação. No item "política de apoio às famílias carentes/Bolsa Família", a avaliação positiva foi de 55%. Já a respeito a segurança pública, a avaliação negativa foi de 56%. A pesquisa foi registrada sob o protocolo 7683 /2006 no Tribunal Superior Eleitoral, e foi realizada com 2.000 entrevistados entre os dias 27 e 28 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais. Este texto foi alterado às 15h20, com o acréscimo de informações