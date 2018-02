Lula vê 2o grande passo contra pobreza em novo programa social No lançamento do programa "Territórios da Cidadania", que prevê investimento de mais de 11 bilhões de reais em locais de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que esse é o "segundo grande passo para acabar com a pobreza" no Brasil, depois do Bolsa Família. Para Lula, o novo programa é "o mais extraordinário" já feito no Brasil, combinando políticas de oportunidades e políticas sociais, e deverá completar a distribuição de renda promovida pelo Bolsa Família em municípios mais isolados. "Muitas vezes eu penso que é mais fácil para as pessoas que cadastram, cadastrar no perímetro urbano da cidade, do que percorrer um município grande, ir lá no fim daquele município procurar alguém pobre para colocar no Bolsa Família. Eu espero que o Territórios faça essa complementação e que a gente consiga, definitivamente, fazer com que essa gente tenha vez no nosso país", disse o presidente no evento de lançamento. Ao lado de auxiliares e governadores, Lula afirmou que a execução do novo programa dependerá de parcerias e que, por isso, "as pessoas vão ter de estar de corpo e alma presentes". "Não é possível fazê-lo dar certo daqui de Brasília. O Bolsa Família, você consegue fazê-lo dar certo pela eficácia que o Ministério montou, nos acordos com a Caixa Econômica Federal, em que o presidente da República não sabe quem recebe. Mas este (não dá)", comparou. Neste ano, 60 territórios, com 958 municípios habitados por 24 milhões de pessoas, devem ser beneficiados pelo programa. Quase 8 milhões deles vivem em regiões rurais. (Texto de Maurício Savarese; Edição de Mair Pena Neto)