Lula: vaias no Pan foram tristes, mas não representam o Rio As vaias recebidas na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos entristeceram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele afirmou, nesta segunda-feira, acreditar que elas não reflitam a opinião do Rio de Janeiro. "Eu tenho certeza de que não é esse o pensamento do Rio de Janeiro. Depois que terminou o evento, várias pessoas vieram dizer que tinha sido organizado", disse Lula em seu programa de rádio "Café com o Presidente". Na cerimônia de sexta-feira, o presidente foi vaiado em seis diferentes momentos da festa, todas as vezes quando teve seu nome citado ou apareceu em um telão. Além disso, acabou não cumprindo seu papel de formalmente declarar abertos os Jogos no Rio, função que ficou por conta de Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Lula observou que "a vaia e o aplauso são dois momentos de reação do ser humano", mas que o que lhe deixava "particularmente triste" é que havia se preparado para uma festa. "É como se eu fosse convidado para o aniversário de um amigo meu, chegasse lá e encontrasse um grupo de pessoas que não queria a minha presença", comentou. Sobre a preparação do evento, o presidente afirmou que recebeu muitos elogios, tanto de atletas como dos organizadores. "O que nós precisamos torcer é para que as pessoas saiam daqui com uma imagem altamente positiva da capacidade de organização que o Brasil tem para fazer eventos internacionais dessa magnitude. Aí sim, nós poderemos começar a pensar concretamente na Copa do Mundo 2014 e pensar na organização de uma Olimpíada, quem sabe, em 2016."