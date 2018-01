Lula vai viajar o Brasil levando mensagem de otimismo, diz líder da Força Sindical

SÃO PAULO - Depois de se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde dessa quarta-feira, 29, o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, disse que o petista planeja tirar do papel nas próximas semanas sua série de viagens pelo Brasil. Lula, que pediu já publicamente que a presidente Dilma Rousseff "converse com o povo", planeja discutir a atual crise em suas viagens e levar uma mensagem de otimismo a seus interlocutores.

"Ele disse que acha que há espaço para a volta do crescimento no curto prazo. Vai sair, vai debater o Brasil. Eu acho que ele vai ter muito trabalho", comentou o presidente da Força Sindical.

Miguel Torres fez campanha para Aécio Neves em 2014 e é aliado do deputado Paulinho da Força (SD-SP), defensor do impeachment, e fez questão de diferenciar as gestões de Lula e Dilma. "O Lula sempre foi aberto ao diálogo, a Dilma não conversa nem nas agendas positivas. Ela convida na véspera, parece que é para a gente nem ir", reclama.

O presidente da Força Sindical disse que pediu também uma audiência com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem pretende relatar as dificuldades na economia e na política, como fez com Lula. "Essa crise, ou nós achamos um entendimento para ela, ou não vamos sair".