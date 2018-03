Lula vai tentar convencer Chalita a ser vice de Haddad

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai entrar na negociação para convencer o deputado federal Gabriel Chalita (PMDB) a desistir de sua candidatura em favor do petista Fernando Haddad. Mesmo em tratamento contra um câncer na laringe, Lula já pediu para um interlocutor próximo avisar a Chalita que quer conversar pessoalmente com o peemedebista sobre sua candidatura. O encontro ainda não foi agendado, mas o deputado deve fazer uma visita ao ex-presidente em breve.

Nesta sexta-feira, 11, durante anúncio da escolha de Haddad como o nome do PT à Prefeitura paulistana, os dirigentes deixaram claro que pretendem procurar todos os partidos que compõem a base aliada da presidente Dilma Rousseff e discutir a possibilidade de se reproduzir a vitoriosa aliança nacional em nível municipal. "A preferência é pelos partidos que compõem a base da presidente Dilma", disse. E uma das prioridades do PT é o PMDB.

Haddad, perguntado por jornalistas se pretende insistir na desistência de Chalita para tê-lo como seu vice na chapa, disse que nem começou a discutir esse assunto com o peemedebista. "Eu não comecei a insistir", brincou o ministro da Educação, deixando claro que a escolha do vice vai obedecer à composição de forças que se formarão em torno da sua candidatura. Ele afirmou que mantém uma boa relação com o deputado do PMDB e elogiou a postura de Chalita durante a campanha presidencial - o peemedebista foi um aliado fundamental no período da polêmica sobre a liberação do aborto - e se ele decidir se manter na disputa "terá todo o meu respeito".

Já o presidente nacional do PT, Rui Falcão, desconversou sobre as negociações para dissuadir Chalita de sua candidatura. "Não posso fazer previsões quanto ao futuro (de Chalita)."