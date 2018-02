Lula vai participar no ABC de campanha de vacinação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar amanhã da cerimônia de abertura da campanha de vacinação de idosos, às 9 horas, na unidade básica de saúde Santa Terezinha, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Lula estará acompanhado do ministro da Saúde, José Gomes Temporão.