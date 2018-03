Lula vai orientar ministros sobre PAC 2, diz Padilha Na reunião de hoje do grupo de coordenação política, no Centro Cultural Banco do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu a organização da reunião ministerial programada para quinta-feira. Na pauta, o PAC 2 - programa de infraestrutura que incluirá projetos já previstos no PAC 1, com execução prevista para depois de 2010.