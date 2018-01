Lula vai homenagear PT no Facebook pelos 10 anos do partido na Presidência

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a publicar nesta segunda-feira, 18, no seu perfil no Facebook, uma série de depoimentos sobre os dez anos do PT à frente da Presidência da República. A ideia é divulgar um áudio por dia de pessoas falando sobre o que mudou no Brasil nesse período.

O primeiro a dar a sua opinião foi o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Wagner Freitas. "Para a classe trabalhadora, a mudança trazida pelo governo Lula e Dilma é, fundamentalmente, na autoestima. Depois do governo Lula a classe trabalhadora sabe que pode chegar ao Poder", afirmou.

Freitas ainda destacou o aumento do poder aquisitivo do salário mínimo e a diminuição da desigualdade social nos últimos dez anos. A CUT é um movimento que está ligado ao PT desde a sua fundação.

Nesta terça, deve ser publicada a fala do ex-presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Belluzzo. A ideia é alternar depoimentos de empresários, sindicalistas, representantes de movimentos sociais e também de pessoas comuns sobre o tema.

Na quarta-feira, 20, o PT vai realizar o primeiro ato de comemoração dos dez anos no poder no Anhembi, em São Paulo. Lula e Dilma confirmaram presença. O partido organiza ainda outros seminários, em diferentes Estados, com o objetivo de "construir uma narrativa própria do PT juntamente com seus militantes, sobre a chegada à Presidência da República e as mudanças desempenhadas durante estes 10 anos".