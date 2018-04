Lula vai ao velório do deputado Adão Pretto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca hoje pela manhã para Porto Alegre (RS). Ele vai ao velório do deputado Adão Pretto, que era filiado ao PT. Ontem, em nota, Lula afirmou que "o Brasil e os trabalhadores vão sentir muito a falta" de Adão Pretto, morto aos 63 anos. "Era respeitado inclusive pelos adversários", disse o presidente. Pretto estava internado no Hospital Moinhos de Vento desde o dia 15 de janeiro, para tratamento de pancreatite. Às 11h30 de hoje, segundo agenda divulgada pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República, Lula embarcará para Brasília, onde à tarde receberá, em audiências separadas, os governadores de Goiás, Alcides Rodrigues Filho (PP); de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), e do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM). A agenda do presidente inclui, ainda, a cerimônia de apresentação de credenciais de novos embaixadores estrangeiros no Brasil.