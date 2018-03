Lula vai ao enterro de Célio de Castro O corpo do ex-prefeito de Belo Horizonte Célio de Castro foi enterrado ontem no Cemitério Parque da Colina, em cerimônia que contou com a presença do presidente Lula. O ex-prefeito, que estava afastado da política desde 2001, quando sofreu um acidente vascular cerebral, morreu na manhã de domingo, aos 76 anos, por falência múltipla dos órgãos, após ficar dois dias internado no Hospital Mater Dei. Lula voltou a lamentar a morte do ex-prefeito, lembrando que o conhecia há 30 anos.