Lula vai antecipar R$ 300 mi para Rodoanel, diz Serra

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse nesta quarta-feira, 10, após reunião de aproximadamente uma hora com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o governo federal concordou em antecipar o repasse de R$ 300 milhões para que o governo paulista possa concluir a obra do trecho sul do Rodoanel ainda neste ano. "O presidente concordou e o ministro dos Transportes (Alfredo Nascimento) também", disse Serra, ressaltando que, com o dinheiro, o Estado conseguirá acelerar as obras e concluí-las até o final do ano.

Serra afirmou que também conversou com Lula sobre medidas de combate à crise econômica. Segundo ele, não foi discutida na reunião a possibilidade de a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre automóveis ser mantida por mais tempo. "Não falamos disso", disse o governador. Entretanto, ele destacou que uma eventual prorrogação da redução seria uma medida positiva para São Paulo e para outros Estados.