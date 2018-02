Lula disse, em nota distribuída ontem, sentir orgulho de "ter convivido e trabalhado com ele pela integração da América Latina e por um mundo mais justo". "Eu me solidarizo com o povo venezuelano, com os familiares e correligionários de Chávez, neste dia tão triste, mas tenho a confiança de que seu exemplo de amor à pátria e sua dedicação à causa dos menos favorecidos continuarão iluminando o futuro da Venezuela."