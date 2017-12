Lula vai à Guiana para XIX reunião do Grupo do Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para Georgetown, na Guiana, onde participará da XIX reunião do Grupo do Rio. A abertura do encontro está prevista para esta sexta-feira, no início da noite. No sábado, Lula participará de café da manhã oferecido pelo presidente do México, Francisco Calderón, em seguida da sessão plenária do Grupo. O embarque para Brasília está previsto para as 16h30 (hora local). O Grupo do Rio é formado por 20 países e terá como principais temas na pauta o desenvolvimento econômico e social, o apoio e a assistência ao Haiti e os Mecanismos Financeiros Inovadores para a promoção do desenvolvimento.