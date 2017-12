Lula vai à formatura do enteado em Psicologia em SP O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará esta noite da cerimônia de colação de grau do seu enteado Marcos Cláudio, filho do primeiro casamento da primeira dama Marisa Letícia, em São Caetano do Sul. A expectativa é de que Lula faça um discurso durante o evento, já que aceitou ser o patrono de honra da turma do Curso de Psicologia da Uniban. Ainda nesta quarta-feira, às 23 horas, Lula embarca para Davos, na Suíça, onde participará do Fórum Econômico Mundial, à frente de uma delegação que inclui os ministros da Fazenda, Guido Mantega, do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, e das Relações Exteriores, Celso Amorim, além dos presidentes do Banco Central, Henrique Meirelles, e da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. A agenda do Fórum prevê para sexta-feira, às 9h45, a sessão plenária "Uma conversa com o Presidente Lula da Silva do Brasil".