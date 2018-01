Lula vai a evento do MTST para entrega de apartamentos O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta manhã de evento no Jardim Salete, Taboão da Serra, onde o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) entrega hoje 192 unidades habitacionais. Convidado pelo Movimento, o ex-presidente chegou acompanhado do candidato derrotado ao governo do Estado de São Paulo em 2014, Alexandre Padilha.