Lula vai à cerimônia de entrega de medalhas em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa agora pela manhã, em São Paulo, da cerimônia de entrega da medalha 25 de janeiro, que marca as comemorações dos 456 anos da capital paulista, no Hall Monumental do Edifício Matarazzo. À tarde, o presidente vai embarcar para o Rio de Janeiro, para a solenidade de entrega do Prêmio Fernando de Azevedo - educador do ano 2009 - ao ministro da Educação, Fernando Haddad.

A agenda inclui ainda visita ao Espaço de Desenvolvimento Infantil Dra. Zilda Arns, que morreu no último dia 12 no terremoto do Haiti, e inauguração de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e creche na comunidade Entre Rios, da colônia Juliano Moreira. Lula deve voltar para Brasília às 22 horas.