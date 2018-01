Lula vai a Brasília discutir reforma ministerial com Dilma

Brasília - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta quarta-feira, 23, em Brasília para discutir as últimas pendências da reforma ministerial com a presidente Dilma Rousseff.



A expectativa é de que o ex-presidente ajude na interlocução com o PMDB, que negocia ficar com pelo menos cinco pastas da nova configuração da Esplanada estudada por Dilma.

Lula deve almoçar com Dilma no Palácio do Alvorada. Na semana passada, o ex-presidente também esteve com a afilhada política para tentar superar a crise que atinge o governo. Ele prometeu que viria mais a Brasília e deve começar a ajudar mais na articulação política com o Congresso.