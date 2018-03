Lula usa Orçamento para fins eleitorais, diz oposição A oposição acusou hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de manipular o Orçamento de 2010 com fins eleitorais. Parlamentares do DEM e do PSDB afirmaram que a exclusão de investimentos da Petrobras da lista negra de obras irregulares do Tribunal de Contas da União (TCU), proibidas de receber dinheiro, busca favorecer a candidatura da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. A oposição criticou ainda a autorização para a contratação de cargos comissionados.