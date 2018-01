Lula usa futebol para responder críticas, diz jornal Uma reportagem publicada nesta terça-feira pelo jornal New York Times, assinada por Larry Rother, diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usa o sucesso do futebol brasileiro para responder a críticas de incompetência e corrupção em seu governo. Na reportagem, o jornal diz que "com a chegada da fase mata-mata (eliminatória) da Copa e a proximidade das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou a forma perfeita de unir suas duas maiores paixões". Segundo o jornal, ele responde a críticas da oposição sobre incompetência e corrupção em seu governo, evocando comparações com o futebol, "com a popular e bem-sucedida seleção nacional". "Como no futebol, nós não vamos chorar sobre os gols que não marcamos ontem", disse o presidente, segundo o jornal, em um discurso após o Brasil obter uma vitória não convincente sobre a Croácia. "O que nós vamos fazer é pensar nos gols que nós vamos marcar." De acordo com o jornal, os brasileiros podem contar que vão ouvir esse tipo de discurso a cada quatro anos. A Copa do Mundo não apenas coincide com a corrida presidencial brasileira, mas, quase inevitavelmente, acaba "respingando" sobre a campanha, escreveu o repórter. Folclore político A reportagem diz ainda que, segundo o folclore político, uma vitória na Copa fortalece o presidente. Em suas declarações públicas, Lula freqüentemente usa metáforas do futebol para explicar suas ações, diz o jornal, citando o exemplo de quando a oposição pediu, no ano passado, que o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, fosse demitido por causa de seu envolvimento em um escândalo de corrupção. Lula defendeu a permanência do ministro, lembra o jornal, comparando-o ao craque eleito o melhor jogador do mundo no ano passado."Por que vou mexer com o Palocci?". "Isso seria a mesma coisa que retirar Ronaldinho do Barcelona", disse Lula. "Às vezes, Ronaldinho erra um chute, mas deixe ele jogar." "Poucos são tão astutos como o Senhor da Silva", escreveu Rother. O entusiasmo genuíno de Lula pelo futebol contrasta com a atitude do "intelectual" Fernando Henrique Cardoso, diz a reportagem, lembrando que, em sua biografia, FHC admite não assistir muito a jogos pela televisão, preferindo ler livros. Polêmico Larry Rother foi o autor de uma polêmica reportagem publicada em 2004 que dizia que Lula tinha problemas com bebidas alcoólicas e que isso era uma preocupação nacional. O presidente chegou a pedir a expulsão do jornalista do País na ocasião, mas acabou voltando atrás para encerrar a polêmica, que ganhou repercussão internacional.