Lula transfere 15,5% de votos a candidatos, diz CNT/Sensus

A pesquisa CNT/Sensus, divulgada nesta segunda-feira, 22, revelou que a transferência de votos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para os candidatos a prefeito nas eleições deste ano é de 15,5%. No levantamento realizado em fevereiro, esse porcentual era de 9,6%. O diretor do Instituto Sensus, Ricardo Guedes, destacou que o porcentual registrado em setembro é uma taxa historicamente alta. Segundo ele, a transferência de votos do presidente da República para candidatos municipais normalmente é de 10%. "Sem dúvida nenhuma, o presidente Lula é o maior cabo eleitoral do Brasil. Ele tem uma força enorme de transferência de votos, mas o candidato tem de ser politicamente palatável", disse em entrevista. Além disso, ele explicou que essa transferência de votos pode superar em muito este porcentual, uma vez que 28,6% dos entrevistados afirmaram que poderiam votar no candidato apoiado pelo presidente Lula e 30,9% disseram que precisariam conhecer o candidato para poder decidir. Apenas 19,9% dos entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum no candidato do presidente. Em relação à força política dos governadores, a pesquisa mostra que 9,9% dos entrevistados afirmaram que só votariam no candidato a prefeito apoiado pelo governador do seu Estado, enquanto 27,5% dos entrevistados disseram que poderiam votar em um candidato apoiado pelo governador. Outros 22,3% informaram que não votariam de jeito nenhum no candidato do governador e 34,1% disseram que precisam conhecer o candidato para poder decidir.