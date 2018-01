Lula trabalha para PT evitar prévias em 2012

"Eu vou andar muito, correr o País no ano que vem", disse Lula ao jornal O Estado de S. Paulo. "Mas é importante a gente começar a pensar logo nas alianças que queremos fazer. Ninguém pode ficar dormindo no ponto."

A intenção do ex-presidente é reeditar nas grandes cidades, onde for possível, a coligação que elegeu Dilma Rousseff ao Planalto e lançar um nome novo do PT à Prefeitura de São Paulo. Além disso, há um "cinturão vermelho" na Grande São Paulo - formado por cidades como São Bernardo do Campo, no ABC, entre outras - que merecerá atenção especial de Lula.

Toda a movimentação do ex-presidente, porém, tem sido feita de forma discreta, sempre combinada com Dilma e com a cúpula do PT. Cuidadoso, Lula evita aparecer para não passar a ideia de que está à frente de uma administração "paralela" no governo e no partido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.