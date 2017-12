Lula torce tornozelo e passa o dia incomodado O presidente Luiz Inácio Lula da Silva machucou o tornozelo direito ao descer do carro na noite de segunda-feira, ao chegar à Granja do Torto. Nesta terça, Lula apareceu com um curativo no tornozelo pela manhã e, à tarde, recebeu o governador de Goiás, Alcides Rodrigues (PP), descalço e com uma proteção no pé. Durante todo o dia, o presidente demonstrou que a torção estava incomodando mas, de acordo com o serviço médico da Presidência, foi uma torção leve e não seria necessário enfaixar. Mesmo com o pé dolorido, Lula viaja na noite desta terça-feira para a Nigéria, de onde retorna apenas nesta quinta. Na cidade nigeriana de Abuja, ele participa da Cúpula África-América do Sul (Afras), que reúne cerca de 40 líderes das duas regiões. Entre os temas da Cúpula África e América do Sul estão a reforma da Organização das Nações Unidas e o projeto brasileiro de biodiesel. Os países africanos não têm uma posição única sobre as mudanças no Conselho de Segurança da ONU, uma das reivindicações do Brasil no cenário externo. Desde que assumiu o poder em 2003, Lula fez seis viagens ao continente africano, com escalas em 18 países. As viagens fazem parte da estratégia do Itamaraty de priorizar as negociações Sul-Sul, envolvendo países em desenvolvimento. Colaborou Leonencio Nossa