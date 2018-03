Lula toma 'posição de vanguarda' sobre reflexões do PT, diz Cardozo

Brasília - Um dia depois de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazer duras críticas ao PT, afirmando que a sigla está velha, apegada a cargos e viciada em poder, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse nesta terça-feira, 23, que Lula tomou uma "posição de vanguarda" que deve levar os petistas à reflexão "daquilo que é necessário" corrigir.

"O presidente Lula é um dos grandes líderes da história do Brasil, é um líder com peso nacional e internacional. É absolutamente legítimo que ele professe aquilo que ele ache correto", disse Cardozo a jornalistas, ao participar da divulgação do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), em Brasília.

"Eu, pessoalmente, participo de uma corrente do PT que há alguns anos acha que algumas questões do PT teriam de ser reformuladas. Acho que o nosso líder maior, ao fazer essa reflexão, induz a todos os petistas e simpatizantes a refletirem sobre isso", comentou o ministro, que integra a corrente "Mensagem ao Partido".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na avaliação de Cardozo, Lula "toma uma posição de vanguarda" ao colocar o tema em debate.

"Com essa posição do presidente Lula, isso nos leva a pensar, sim, em correção daquilo que é necessário", afirmou Cardozo.

Mais cedo, depois de cumprir agenda no Rio de Janeiro, a presidente Dilma Rousseff foi questionada sobre as declarações de Lula. "Eu acho que todo mundo tem direito de criticar, mais ainda o presidente Lula, até por que ele é muito criticado né, gente… por vocês", comentou Dilma, dirigindo-se a repórteres.