Lula toma nova multa do TSE por campanha antecipada

No início da noite, a pedido dos partidos de oposição, o plenário do TSE decidiu multar o presidente em R$ 10 mil. Os ministros entenderam que ele fez propaganda dissimulada pró-Dilma durante inauguração do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados de São Paulo, em janeiro.

"Então, eu penso que a cara do Brasil vai mudar muito. E quem vier depois de mim - e eu, por questões legais, não posso dizer quem é; espero que vocês adivinhem, espero -, quem vier depois de mim já vai encontrar um programa pronto, com dinheiro no Orçamento, porque eu estou fazendo o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) 2 porque eu preciso colocar dinheiro no Orçamento para 2011, para que as pessoas comecem a trabalhar", disse Lula, na ocasião.

O TSE ainda precisa julgar mais três representações de teor semelhante contra Lula. Na primeira delas, o presidente é acusado pelo PPS de ter apresentado Dilma como sua candidata em setembro de 2009 em Fortaleza. Na segunda, a oposição afirma que Lula usou expressões como "minha candidata" e "mãe do PAC" durante viagem para visitar as obras de transposição do Rio São Francisco, em outubro de 2009. Na última delas, o alvo é a inauguração de um prédio de universidade no Vale do Jequitinhonha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.