Lula termina tratamento contra câncer nesta sexta

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa nesta sexta-feira, 17, pela última sessão de radioterapia para o tratamento de um câncer na laringe, no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista. O ex-presidente deve receber alta ainda nesta sexta.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem se recuperado dos efeitos colaterais da radioterapia. No sábado, 11, ele foi internado devido à inflamação na garganta. Nos últimos dias, segundo auxiliares próximos, o petista tem insistido com os médicos em sua vontade de participar do desfile da escola de samba, mas a recomendação médica é de que ele se resguarde.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dentro de um mês, Lula deve ser submetidos a exames que informarão se o tumor foi completamente eliminado. Tomografia realizada na semana passada não detectou sinais do tumor, mas o resultado, ainda que considerado "excelente" pelos médicos, não é conclusivo.